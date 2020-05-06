Сотрудники ФСБ и МВД накрыли наркобизнес в подмосковном селе. Задержаны трое подозреваемых

В селе Тропарево Можайского округа сотрудники ФСБ и МВД вышли на след организаторов наркобизнеса. В обычном частном доме преступники прятали килограммы наркотиков. Трое подозреваемых задержаны, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Сначала двоих мужчин сотрудники в форме остановили на дороге, в машине у них нашли больше двух килограммов наркотического вещества. Экспертиза показала, что это героин. Оказалось, что подозреваемые достали наркотики из закладки.

На следующий день полицейские выяснили, откуда героин поставлялся по заказчикам. Предполагаемый организатор хранил пакеты с наркотиками под тротуарной плиткой возле одного из частных домов в селе Тропарево. На месте обнаружено более 30 килограммов веществ.

Подозреваемые задержаны, их будут судить по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Мужчинам грозит тюремный срок от 15 до 20 лет.