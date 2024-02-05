Криминал 05 февраля 2024, 15:15 Сотрудники ДПС устроили погоню за наркоторговцами в ХМАО

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В Югорске сотрудники ДПС заметили подозрительную пару, выходящую из леса, и начали погоню. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по ХМАО.

Заметив полицейских, пара начала убегать, при этом девушка выбросила два свертка. Правоохранителям удалось задержать обоих. Оказалось, что и парень, и девушка — мигранты из ближнего зарубежья, которые приехали в Югорск для торговли наркотиками. Полицейские нашли в округе еще несколько свертков с синтетическими наркотиками весом 23 грамма. Задержанным грозит до 20 лет заключения.

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