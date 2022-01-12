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    12 января 2022, 03:57

    Сотрудники ДПС пресекли две попытки взятки за новогодние праздники в Ленобласти

    Дарья Морозова

    Две попытки взятки были пресечены на дорогах Ленинградской области за новогодние праздники. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на страницу «ВКонтакте» «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО».

    Первое происшествие случилось на автодороге «Кола». Водитель с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП. Он предложил сотрудникам пять тысяч рублей, чтобы замять ситуацию. Те напомнили ему, что дача взятки — это статья, но мужчина все равно положил деньги им в машину. В результате на него завели уголовное дело.

    Во втором случае мужчину остановили на автодороге «Скандинавия». Он предложил инспекторам две тысячи, на него также завели уголовное дело.