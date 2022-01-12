Сотрудники ДПС пресекли две попытки взятки за новогодние праздники в Ленобласти

Две попытки взятки были пресечены на дорогах Ленинградской области за новогодние праздники. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на страницу «ВКонтакте» «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО».

Первое происшествие случилось на автодороге «Кола». Водитель с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП. Он предложил сотрудникам пять тысяч рублей, чтобы замять ситуацию. Те напомнили ему, что дача взятки — это статья, но мужчина все равно положил деньги им в машину. В результате на него завели уголовное дело.

Во втором случае мужчину остановили на автодороге «Скандинавия». Он предложил инспекторам две тысячи, на него также завели уголовное дело.