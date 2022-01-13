Сотрудники ДПС отправятся под суд в Самарской области за коррупцию

Двоих сотрудников ДПС заподозрили в коррупции в Самарской области. Теперь их ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следователей, один из злоумышленников в конце лета 2020 года остановил погрузчик. Водитель управлял транспортом без документов, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ДПС предложил закрыть на нарушение глаза за 50 тысяч рублей. Получив деньги, он отпустил нетрезвого водителя.

Спустя два месяца, он, уже вместе с товарищем по службе, остановил еще одного водителя, у которого не было ни водительских прав, ни страхового свидетельства, и даже передних государственных знаков. Они предложили нарушителю заплатить 30 тысячами рублей. Затем его отпустили.

После второго случая злоумышленников задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области. Против них возбудили уголовные дела по статьям «Получение взятки должностным лицом» и «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору».