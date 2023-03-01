01 марта 2023, 23:51
Сотрудники ДПС Кубани остановили пьяного водителя, который перевозил детей
Сотрудники ДПС Кубани остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина. При этом водитель перевозил пятерых своих детей. Все они не были пристегнуты. О случившемся сообщил «Царьград».
Выяснилось, что мужчина проживает в станице Мингрельской. Сам он является уроженцем Таджикистана. По словам злоумышленника, он выпил коктейль, однако не знал, что в нем был алкоголь. Полицейские передали сведения в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, мужчине выписали штраф. Отца могут лишить водительских прав сроком на два года.
Дети
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