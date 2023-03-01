Криминал 01 марта 2023, 23:51 Сотрудники ДПС Кубани остановили пьяного водителя, который перевозил детей

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Сотрудники ДПС Кубани остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина. При этом водитель перевозил пятерых своих детей. Все они не были пристегнуты. О случившемся сообщил «Царьград».

Выяснилось, что мужчина проживает в станице Мингрельской. Сам он является уроженцем Таджикистана. По словам злоумышленника, он выпил коктейль, однако не знал, что в нем был алкоголь. Полицейские передали сведения в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, мужчине выписали штраф. Отца могут лишить водительских прав сроком на два года.