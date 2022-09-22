Сотрудники челябинской полиции задержали подозреваемого в нескольких кражах | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудники челябинской полиции задержали подозреваемого в нескольких кражах

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Сотрудники полиции Челябинска задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в краже нескольких сотовых телефонов. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 50 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

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Молодого человека выявили в ходе расследования заявления о пропаже мобильного человека. В одном из домов Тракторозаводского района полицейские увидели группу людей. Один парень из компании попытался скрыться, однако его задержали и доставили в полицию. Удалось установить, что он похитил три мобильных телефона. Против него возбудили уголовные дело по статье «Кража».

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