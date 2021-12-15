Сотрудники банка в Екатеринбурге оказали сопротивление вооруженному грабителю

Сотрудники ограбленного накануне банка на улице Декабристов в Екатеринбурге оказывали вооруженному злоумышленнику сопротивление, рассказали в полиции. Как указал портал E1.ru, работники банка пытались закрыть двери помещения, где хранились деньги.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что грабитель сильно разозлился, когда одна из сотрудниц финансовой организации прямо перед его носом закрыла дверь в служебное помещение, где хранились купюры. Злоумышленник под угрозой убийства заставил другого работника отрыть дверь.

Горелых напомнил, что грабителю удалось завладеть большой суммой: он забрал около девяти миллионов рублей, примерно пять тысяч долларов и более двух тысяч евро (около 10 миллионов рублей). Полиция составляет портрет нападавшего и отрабатывает версии со списком возможных причастных к ограблению.

Преступник открыл огонь во время нападения на банк, но, по словам пресс-секретаря, никто не пострадал. Только в двери осталось отверстие от пули. Правоохранители отметили, что мужчина угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет-ракетницу. В отношении грабителя было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Вооруженный разбой»), предусматривающее наказание от восьми до 15 лет тюрьмы.