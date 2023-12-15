15 декабря 2023, 14:55
Сотрудникам завода в Москве вынесли приговор за хищение запчастей к МиГ-29
Суд в Москве дал до 17 лет колонии членам ОПГ за контрабанду запчастей к МиГ-29
В Тушинском районном суде Москвы вынесли приговор сотрудникам и бывшему работнику АО «ММП им. В. В. Чернышева», обвиняемым в создании преступного сообщества для хищения и контрабанды компонентов военной авиационной техники. Об этом сообщила «360» пресс-служба суда.
По данным следствия, обвиняемые занимались масштабными хищениями комплектующих к двигателям истребителей МиГ-29 для последующей контрабанды. Они вывозили украденное в интересах оборонных ведомств иностранных государств. У злоумышленников изъяли похищенную продукцию на сумму свыше 50 миллионов рублей.
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На основании собранных данных следственные органы УФСБ возбудили уголовные дела по статьям о краже в крупном размере и организации преступного сообщества. Виновными признали организатора преступной группы и еще девять ее активных участников. Их приговорили к лишению свободы на срок до 17 лет.
Ранее членов еще одной ОПГ задержали при попытке ввезти драгоценности на 23 миллиона рублей в аэропорт Шереметьево.
Суд
Преступления
Москва 2023
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