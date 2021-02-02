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    02 февраля 2021, 13:02

    Сотрудника салона сотовой связи из Подмосковья обвинили в передаче секретных данных знакомой

    Екатерина Шамина

    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против сотрудника подмосковного салона сотовой связи. По данным ведомства, он передал данные третьего лица своей знакомой.
    Сотрудника салона сотовой связи из Подмосковья обвинили в передаче секретных данных знакомой

    Мужчину обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения. Об этом сообщила «Российской газете» старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

    В Следственном комитете отметили, что 28-летний сотрудник салона сотовой связи в 2019 году воспользовался доступом к базе данных и передал своей знакомой информацию о телефонных соединениях третьего лица без его согласия.

    Обвиняемый признал свою вину. Дело передано в суд.

    В сентябре в Кургане сотрудник компании сотовой связи продавал секретную информацию. На него завели уголовное дело. Обвиняемому грозит до четырех лет заключения.