Сотрудника салона сотовой связи из Подмосковья обвинили в передаче секретных данных знакомой

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против сотрудника подмосковного салона сотовой связи. По данным ведомства, он передал данные третьего лица своей знакомой.

Мужчину обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения. Об этом сообщила «Российской газете» старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В Следственном комитете отметили, что 28-летний сотрудник салона сотовой связи в 2019 году воспользовался доступом к базе данных и передал своей знакомой информацию о телефонных соединениях третьего лица без его согласия.

Обвиняемый признал свою вину. Дело передано в суд.

В сентябре в Кургане сотрудник компании сотовой связи продавал секретную информацию. На него завели уголовное дело. Обвиняемому грозит до четырех лет заключения.