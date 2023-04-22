22 апреля 2023, 04:14
Сотрудника российского оружейного завода арестовали по обвинению в госизмене — СМИ
ТАСС: ФСБ обвинила сотрудника оружейного завода «Промтехнология» в Москве в госизмене
Замначальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу обвиняют в госизмене в пользу зарубежных стран. Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, суд отправил обвиняемого в СИЗО «Лефортово».
Обвинение в госизмене Киче предъявили следователи ФСБ. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
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В Лефортовском суде столицы отказались раскрывать детали дела, отметив, что некоторые его материалы идут под грифом «секретно». Однако там подтвердили, что для Кичи избрали меру пресечения в виде ареста.
Правоохранители или представители обвиняемого официальных комментариев пока не давали.
На заводе, где работал Дмитрий Кича, производят охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS.
Преступления
ФСБ
Москва 2023
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