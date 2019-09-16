Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали за замечание о курении

Сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске убили за сделанное замечание. Мужчина обратил внимание на недопустимость курения в общественном месте, за что его зарезали.

Росгвардеец погиб в ночь на минувшую субботу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы войск Национальной гвардии по Сахалинской области. Он был в гражданской одежде — все произошло во внерабочее время.

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С замечанием сахалинец обратился к мужчине и его сожительнице, указав на нарушение ими закона, касающееся потребления табака. В завязавшейся драке сотруднику Росгвардии нанесли несколько ножевых ранений. Он скончался на месте происшествия.

Подозреваемого удалось задержать в тот же день, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Им оказался 51-летний местный житель, у него уже есть судимость. Росгвардейцу мужчина нанес минимум три удара ножом.

В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть. Решается вопрос об аресте предполагаемого преступника.

Следователи проводят работу по сбору и закреплению всех имеющихся доказательств. Расследование продолжается.