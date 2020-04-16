    16 апреля 2020, 13:15

    Сотрудника Росгвардии из Истры арестовали за вымогательство

    Александра Ломейко

    В Московской области арестовали замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова. Его заподозрили в вымогательстве.
    Сотрудника Росгвардии из Истры арестовали за вымогательство

    Меру пресечения Кудряшову выбрал Истринский городской суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Об аресте просило следствие.

    Альберта Кудряшова и еще одного фигуранта дела заключили под стражу на два месяца.

    Как уточнил сайт РЕН ТВ, замначальника разведцентра Росгвардии требовал у бизнесмена 18 миллионов рублей за покровительство.

    Предприниматель не захотел платить и обратился в правоохранительные органы. Кудряшова задержали оперативники уголовного розыска Истринского района, а вместе с ним — сотрудника московского МВД.

    Кудряшов, по имеющимся данным, раньше служил в полиции. Он был начальником отдела в оперативном управлении.