Сотрудника Росгвардии из Истры арестовали за вымогательство
В Московской области арестовали замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова. Его заподозрили в вымогательстве.
Меру пресечения Кудряшову выбрал Истринский городской суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Об аресте просило следствие.
Альберта Кудряшова и еще одного фигуранта дела заключили под стражу на два месяца.
Как уточнил сайт РЕН ТВ, замначальника разведцентра Росгвардии требовал у бизнесмена 18 миллионов рублей за покровительство.
Предприниматель не захотел платить и обратился в правоохранительные органы. Кудряшова задержали оперативники уголовного розыска Истринского района, а вместе с ним — сотрудника московского МВД.
Кудряшов, по имеющимся данным, раньше служил в полиции. Он был начальником отдела в оперативном управлении.