Сотрудника Росгвардии из Истры арестовали за вымогательство

В Московской области арестовали замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова. Его заподозрили в вымогательстве.

Меру пресечения Кудряшову выбрал Истринский городской суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Об аресте просило следствие.

Альберта Кудряшова и еще одного фигуранта дела заключили под стражу на два месяца.

Как уточнил сайт РЕН ТВ, замначальника разведцентра Росгвардии требовал у бизнесмена 18 миллионов рублей за покровительство.

Предприниматель не захотел платить и обратился в правоохранительные органы. Кудряшова задержали оперативники уголовного розыска Истринского района, а вместе с ним — сотрудника московского МВД.

Кудряшов, по имеющимся данным, раньше служил в полиции. Он был начальником отдела в оперативном управлении.