Сотрудника предприятия Удмуртии оштрафовали за разглашение гостайны

По данным НСН, предприятие имело лицензию на работу с гостайной. Установлено, что сотрудница отправляла секретные данные по незащищенным каналам связи. В результате доступ к ним незаконно получили посторонние.

Женщина признала свою вину и сотрудничала со следствием. Поэтому она отделалась штрафом в 80 тысяч рублей.