Сотрудника предприятия Удмуртии оштрафовали за разглашение гостайны
Сотрудницу одного из предприятий Удмуртии оштрафовали на 80 тысяч рублей за разглашение государственной тайны. Об этом сообщил ТАСС.
По данным НСН, предприятие имело лицензию на работу с гостайной. Установлено, что сотрудница отправляла секретные данные по незащищенным каналам связи. В результате доступ к ним незаконно получили посторонние.
Женщина признала свою вину и сотрудничала со следствием. Поэтому она отделалась штрафом в 80 тысяч рублей.