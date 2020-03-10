Сотрудника полиции нашли мертвым на работе в Тюмени
Тюменские следователи уже организовали проверку происшествия. В СК Тюменской области подтвердили, что 10 марта 2020 года на рабочем месте нашли тело сотрудника отдела полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени. На теле покойного есть огнестрельное ранение.
Сослуживцы погибшего рассказали, что тело оперуполномоченного нашли в его кабинете около 08:00. Правоохранители начали собственную проверку.
На месте работают эксперты. Следователи начали опрос свидетелей. Свои показания дают и очевидцы, уточнило ИА «Красная весна».
С начала недели это второй случай гибели сотрудника правоохранительных органов в результате — предположительно — суицида. Накануне в Нарьян-Маре в собственной квартире нашли мертвым начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу. По предварительным сведениям, он покончил с собой.