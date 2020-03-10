Сотрудника полиции нашли мертвым на работе в Тюмени

В Тюмени в рабочем кабинете нашли мертвым сотрудника полиции. По предварительным сведениям, может идти речь о самоубийстве. Официально информация о суициде не подтверждена.

Тюменские следователи уже организовали проверку происшествия. В СК Тюменской области подтвердили, что 10 марта 2020 года на рабочем месте нашли тело сотрудника отдела полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени. На теле покойного есть огнестрельное ранение.

Сослуживцы погибшего рассказали, что тело оперуполномоченного нашли в его кабинете около 08:00. Правоохранители начали собственную проверку.

На месте работают эксперты. Следователи начали опрос свидетелей. Свои показания дают и очевидцы, уточнило ИА «Красная весна».

С начала недели это второй случай гибели сотрудника правоохранительных органов в результате — предположительно — суицида. Накануне в Нарьян-Маре в собственной квартире нашли мертвым начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу. По предварительным сведениям, он покончил с собой.