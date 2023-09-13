Криминал 13 сентября 2023, 18:36 Сотрудника пермской ФСБ арестовали по подозрению в получении 100 млн взятки Главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю арестовали по делу о взятках ФСБ РФ

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Суд вынес решение об аресте главы отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю, который стал фигурантом дела о взятке в 100 миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении 235-го Гарнизонного военного суда, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно копии постановления, обвиняемый, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в виде наличных денег — в сумме 100 миллионов рублей — за совершение незаконных действий.

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Сейчас сотрудник ФСБ находится в московском СИЗО. Его поместили туда в апреле после предъявления обвинения, позже срок содержания под стражей продлили до 7 ноября сообщило Ura.ru.

По предварительной версии, обвиняемый получил крупную взятку за покровительство и попустительство по службе. До того как стать фигурантом уголовного дела, он возглавлял отдел контрразведки в УФСБ по Пермскому краю.

Ранее экс-заместителю начальника автотранспортного надзора Подольска и двум его подчиненным предъявили обвинение в получении и даче взяток.