Сотрудника Московской консерватории потребовали арестовать после убийства пианиста

Следователи попросили суд арестовать работника Московской государственной академической консерватории Илью Чалых. Его заподозрили в убийстве пианиста Никиты Куклина.

«В суд поступили материалы об избрании Ильи Чалых меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается по статье „Убийство“», — привел ТАСС сообщение Басманного суда Москвы.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, Чалых является руководителем региональных концертных проектов консерватории. В конце августа 2019 года в его квартире нашли тело Куклина. Сначала следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности, но позже его переквалифицировали на убийство.

Сам Чалых рассказал «Московскому комсомольцу», что 31 августа Куклин пришел к нему в гости. Пианист выпил и начал вести себя неадекватно, но его удалось успокоить.

«Когда я уложил его спать, он дышал. Я лег спать рядом, на тот же диван. И только наутро я увидел, что он плохо выглядит, и вызвал скорую. Пульс был нитевидный, слабый. А когда приезжала скорая, медики сказали: „Чуть-чуть не успели“. Я был в шоке. Это такая нелепая трагичная случайность», — заявил Чалых.

Ожидается, что решение суда станет известно 30 сентября.