Криминал 17 мая 2023, 22:21 Сотрудника магазина в Пензе задержали во время попытки украсть товары со склада

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Сотрудники вневедомственной охраны Пензы задержали работника магазина, который попытался украсть товары со склада 17 мая. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

За помощью к представителям вневедомственной охраны обратилась администратор магазина, расположенного в Октябрьском районе. Женщина рассказала, что во время просмотра камер видеонаблюдения она заметила сотрудника, который выносил товары со склада в свой автомобиль.

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Злоумышленника удалось задержать и передать Росгвардии.