Криминал 13 июня 2023, 21:24 Сотрудника колонии задержали с 7 кг наркотиков в Свердловской области

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Полицейские Свердловской области задержали 38-летнего младшего инспектора ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ. У злоумышленника при себе находились семь килограммов наркотических средств. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Telegram-канала SHOT.

Ситуация произошла на трассе М7 «Волга» в Перми. Сотрудники органов обнаружили у злоумышленника 24 полимерных пакета. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».