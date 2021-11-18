Сотрудника Госжилстройтехинспекции оштрафовали на 1,5 млн за взятки в Пензе

Сотруднику Госжилстройтехинспекции вынесли приговор за взятки в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Пензенской области.

Уточняется, что специалист в общей сложности получил более 240 тысяч рублей. За это он помогал строительным компаниям вводить объекты в эксплуатацию. Доказано не менее четырех таких случаев.

Его приговорили к четырем годам условно и штрафу в 1,5 миллиона рублей.