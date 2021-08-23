facebook_pixel
    23 августа 2021, 22:36

    Сотрудника ГИБДД заподозрили во взяточничестве на Урале

    Артур Блянихов

    В Челябинской области задержали сотрудника ДПС, которого заподозрили в получении взятки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    По данным информагентства, водитель дал деньги автоинспектору, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности. Сотрудника отстранили от работы на период проверки.

    «В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — добавили в пресс-службе .

    В региональном Следкоме пообещали позже предоставить комментарий.