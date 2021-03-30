Сотрудника ФСИН заподозрили в коррупции в Тюмени

В Тюменской области задержали бывшего заместителя начальника СИЗО-1, которого заподозрили в получении взятки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По данным информагентства, задержанного заподозрили в двух эпизодах получения взяток. В частности, следствие предполагает, что зимой 2020 года он получил от одного из-заключенных деньги за помощь в получении запрещенных продуктов. Возбуждено уголовное дело.