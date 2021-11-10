В Москве задержали стрелка, который напал на мужчину в холле первого этажа в одном из домов на Зеленом проспекте. По данным источника РИА «Новости», пострадавший — заместитель начальника отдела по перевозкам осужденных столичного УФСИН.

Собеседник агентства уточнил, что злоумышленник выстрелил в сотрудника ведомства из травматического оружия. По словам источника, они не были знакомы.

В ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что стрельба у подъезда жилого дома на Зеленом проспекте произошла вечером 8 ноября. Подозреваемого задержали. Ему 35 лет. В отношении него возбудили дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Потерпевшего доставили в городскую больницу с огнестрельным ранением в области плеча, добавили в ведомстве, но не уточнили его личность.

В настоящее время расследование дела продолжается. СК планирует ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.