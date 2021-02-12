Сотрудника банка посадят за кражу денег клиентки в Севастополе

Бывший сотрудник севастопольского банка приговорен к трем годам тюрьмы за кражу денег клиентки. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Злоумышленник, являясь сотрудником банка, похитил из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя денежные средства в размере 3,9 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Часть денег женщине вернули, оставшуюся часть преступник обязан выплатить потерпевшей. Также он получил три года тюрьмы. Осужденный попытался обжаловать приговор, но суд отклонил аппеляцию.