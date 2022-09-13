Сотрудника авиационного завода задержали в Подмосковье за госизмену | 360°

Важное 13 сентября 2022, 09:52 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудника авиационного завода задержали в Подмосковье за госизмену ФСБ: сотрудник авиационного завода в Подмосковье передавал Украине секретные данные ФСБ России

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Сотрудник авиационного завода задержан в Подмосковье по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, мужчина передавал Украине сведения в ущерб безопасности России.

Задержанный занимал должность директора по качеству авиационного завода. Он имел доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно», сообщил ТАСС.

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Сотрудники ФСБ установили, что мужчина сфотографировал на мобильный телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего переслал эти материалы гражданину Украины, который работает на Одесском авиационном заводе.

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Детали расследования дела о госизмене в ФСБ не раскрыли, уточнив только, что мужчину изобличили в преступлении по этой статье.

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