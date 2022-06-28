facebook_pixel
    28 июня 2022, 20:07

    Сотрудник Центробанка Мехтиев рекомендовал регулярно проверять кредитную историю

    Дарья Морозова

    Зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал, что кредитную историю следует проверять два раза в год, чтобы избежать мошенничеств. Об этом сообщила НСН.

    Он отметил, что многие делают это раз в жизни, хотя два раза в год эта услуга бесплатна.

    «Кредитная история может появиться и без вас, нужно включать двухфакторную идентификацию на госуслугах, чтобы ваши персональные данные не были украдены», — добавил эксперт.

    Он заключил, что эти меры помогут избежать мошеннические операции.