Сотрудник Центробанка Мехтиев рекомендовал регулярно проверять кредитную историю

Зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал, что кредитную историю следует проверять два раза в год, чтобы избежать мошенничеств. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что многие делают это раз в жизни, хотя два раза в год эта услуга бесплатна.

«Кредитная история может появиться и без вас, нужно включать двухфакторную идентификацию на госуслугах, чтобы ваши персональные данные не были украдены», — добавил эксперт.

Он заключил, что эти меры помогут избежать мошеннические операции.