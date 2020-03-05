Сотрудник тюменской ИК попался при попытке пронести наркотики

«Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-2 был задержан во время совместной операции отдела собственной безопасности УФСИН РФ по Тюменской области и оперативного отдела колонии», — рассказали в ведомстве.

По данным информагентства, у него нашли два свертка и банку с надписью «Аскорбиновая кислота». Внутри оказался синтетический наркотик. Всего у сотрудника ИК было с собой 220 граммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело.