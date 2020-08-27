Сотрудник СТО угнал машину и попал на ней в ДТП в Краснодаре

Полицейские связались с владельцем авто. Выяснилось, что тот оставлял свою машину на СТО. Оказалось, что в момент аварии за рулем был автомеханик. Таким образом он хотел проверить качество ремонта.

«На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы», — рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.