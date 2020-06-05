Сотрудник подмосковного института хранил дома целый арсенал оружия. Его задержали
Во время обысков в квартире нашли пистолет, несколько автоматов и пулемет Калашникова с дополнительными деталями. Но и это не все. Позже обыскали и отца подозреваемого, который живет в Туле. В его гараже нашли различные гранаты, взрыватели и даже тротиловую шашку.
Все эти боеприпасы на учете не значились, уточнили «360» в правоохранительных органах.
Зачем родственникам такой богатый арсенал — будут выяснять следователи. А пока младшего из них задержали, мужчину подозревают в незаконном хранении и возможном сбыте оружия. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Остальные обстоятельства дела выясняются. Экспертиза оружия еще не закончена.
Ранее целый тайник с гранатами и патронами нашли в лесу Владивостока. Его нашли с помощью металлодетектора. Кто это сделал, выясняют следователи.