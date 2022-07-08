Сотрудник петербургского магазина задержали за избиение девушки из-за замечания

Полицейские задержали сотрудника магазина в Санкт-Петербурге за избиение девушки. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Ситуация произошла 6 июля. Жительница города зашла в круглосуточный продуктовый магазин. Она попросила продавца снять колокольчики на двери. Женщина рассказала, что проживает над магазином, и звук мешает ее семье. По версии следствия, в результате между ней и сотрудником возник конфликт, который перерос в драку. Девушку доставили в медицинское учреждение.

Уже на следующий день полицейские смогли задержать подозреваемого. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.