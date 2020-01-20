Сотрудник отеля в Выборге стал жертвой нападения агрессивного клиента

Агрессивный клиент ударил сотрудника заведения ножом в живот.

Наряд вневедомственной охраны задержал дебошира. Его передали сотрудникам полиции. Как сообщил сайт «Дни.ру», в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.