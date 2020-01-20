Сотрудник отеля в Выборге стал жертвой нападения агрессивного клиента
Сотрудники Росгвардии задержали в Выборге дебошира, набросившегося с ножом на сотрудника ресторана при отеле. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти».
Агрессивный клиент ударил сотрудника заведения ножом в живот.
Наряд вневедомственной охраны задержал дебошира. Его передали сотрудникам полиции. Как сообщил сайт «Дни.ру», в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.