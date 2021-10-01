Работник Мурманской областной клинической больницы украл деньги с карты у находившегося в реанимации пациента. Сотрудника медучреждения задержали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Родственники пациента сообщили о краже денег еще летом. Мужчина с коронавирусом поступил в больницу в конце июля. Врачи перевели пациента в реанимацию, где тот скончался. Во время организации похорон родственники обнаружили, что с карты больного пропало 80 тысяч рублей. Помимо этого кто-то попытался оформить на пациента кредит. Правоохранители установили личность подозреваемого.

«Им оказался ранее несудимый мужчина 1988 года рождения — работник больницы. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, задержанный через мобильный банк совершил перевод денежных средств», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

Как уточнили в СУ СКР по Мурманской области, подозреваемый является работником из числа младшего медицинского персонала больницы. Ему предъявили обвинение в краже с банковского счета. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.