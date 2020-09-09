Сотрудник ГИБДД совершил самоубийство во время обыска СК в Подмосковье
Сотрудник ГИБДД совершил самоубийство в подмосковном Пушкино. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник уточнил, что сотрудник ГИБДД покончил с собой во время обыска. К нему приехали сотрудники Следственного комитета — почему они стали проводить обыск источник не сообщил.
В какой-то момент сотрудник ГИБДД сказал следователям, что пойдет выпить воды и вышел из помещения. Он открыл сейф, чтобы достать оттуда таблетки, но вытащил ружье.