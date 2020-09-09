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    09 сентября 2020, 14:44

    Сотрудник ГИБДД совершил самоубийство во время обыска СК в Подмосковье

    Иван Степанов, Нина Петлинова

    Сотрудник ГИБДД совершил самоубийство в подмосковном Пушкино. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник уточнил, что сотрудник ГИБДД покончил с собой во время обыска. К нему приехали сотрудники Следственного комитета — почему они стали проводить обыск источник не сообщил.

    В какой-то момент сотрудник ГИБДД сказал следователям, что пойдет выпить воды и вышел из помещения. Он открыл сейф, чтобы достать оттуда таблетки, но вытащил ружье.

    Новости SMI.FM