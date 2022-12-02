Криминал 02 декабря 2022, 18:51 Сотрудник автомойки в Чите в состоянии опьянения угнал машину клиентки

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Сотрудник автомойки Читы угнал автомобиль Nissan Terrano, который принадлежал его клиентке. Об этом сообщил «Царьград».

С заявлением в полицию обратилась 36-летняя местная жительница и рассказала об угоне ее машины. В ходе следственных мероприятий удалось установить, что автомобиль похитил ранее судимый 26-летний сотрудник автомойки.

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Мужчина в состоянии опьянения пришел на работу в свой выходной. На автомойке он обнаружил автомобиль и решил егоугнать. Во время поездки злоумышленник врезался в другую машину, после чего покинул место ДТП. Спустя время его задержали сотрудники полиции.

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