Криминал 23 декабря 2022, 11:19 Сотрудничавших с СБУ россиян задержали в трех регионах страны ФСБ: россиян, сотрудничавших с СБУ, задержали в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали россиян, сотрудничавших с СБУ. Операции провели в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства. Против задержанных возбудили дела о госизмене и шпионаже.

Диверсанты из Пермского края

В Пермском крае разоблачили агентурную группу СБУ. Ее участниками были Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев. По данным ФСБ, они занимались подготовкой терактов и диверсий в Перми. Помимо этого, злоумышленники содействовали украинской спецслужбе в решении задач по дестабилизации обстановки в регионе.

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Организатором группы был Стрелков. Он является активным участником запрещенной в России экстремистской организации «Национал-социализм / Белая власть»*.В 2019 году он, скрываясь от правоохранителей, выехал на Украину. Там его завербовала СБУ. После Стрелков привлек к работе на украинскую спецслужбу Соколова и Гашева.

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Задержание шпиона в ЕАО

В Еврейской автономной области ФСБ задержала жителя Биробиджана Валерия Качина. Он подозревается в совершении государственной измены. По данным российского ведомства, Качин занимался шпионажем в интересах СБУ — собирал и передавал секретные сведения о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. Его задержали, когда он пытался вылететь из России для постоянного проживания на Украине.

В Ростовской области ФСБ задержала жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, который собирался участвовать в боевых действиях на территории Украины против ВС РФ. При обыске у него изъяли подписанные анкету и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан» и мобильные телефоны.

Наводчик из Ростовской области

Одновременно в Ростовской области выявили гражданин РФ и Украины Владислава Понамарева. Он также сотрудничал с СБУ. По данным ведомства, он передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и передвижениях военной техники. Из-за его действий ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по предоставленным координатам.

Против задержанных возбудили дела о госизмене и шпионаже. Задержанных арестовали. Дмитрия Стрелкова объявили во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск.

* «Национал социализм/Белая власть» — запрещенная в России экстремистская организация.