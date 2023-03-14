Криминал 14 марта 2023, 18:38 Сотрудничавшего с СБУ жителя Ставрополья задержали за госизмену ФСБ задержала жителя Ставрополья, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в госизмене. По данным ведомства, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами и по их заданию собирал информацию о железнодорожных станциях и воинских частях, сообщил ТАСС.

Подозреваемый — житель Шпаковского округа Ставрополья. Сотрудники ФСБ установили, что в мае прошлого года он вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины и добровольно согласился оказывать помощь противнику в нанесении ущерба безопасности России.

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Против задержанного возбудили дело по статье о госизмене. Максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

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В настоящее время правоохранители продолжают расследование, формируя базу доказательств.

Ранее ФСБ сообщала о задержании жительницы Москвы по подозрению в финансировании ВСУ. Суд арестовал ее на два месяца.