14 марта 2023, 18:38
Сотрудничавшего с СБУ жителя Ставрополья задержали за госизмену
ФСБ задержала жителя Ставрополья, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами
Сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в госизмене. По данным ведомства, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами и по их заданию собирал информацию о железнодорожных станциях и воинских частях, сообщил ТАСС.
Подозреваемый — житель Шпаковского округа Ставрополья. Сотрудники ФСБ установили, что в мае прошлого года он вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины и добровольно согласился оказывать помощь противнику в нанесении ущерба безопасности России.
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Против задержанного возбудили дело по статье о госизмене. Максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.
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В настоящее время правоохранители продолжают расследование, формируя базу доказательств.
Ранее ФСБ сообщала о задержании жительницы Москвы по подозрению в финансировании ВСУ. Суд арестовал ее на два месяца.
ФСБ
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