Криминал 17 августа 2023, 09:58 Сотрудничавшего с иностранными разведками шпиона задержали в ЛНР ФСБ: в ЛНР задержали украинца, сотрудничавшего с иностранными разведками

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Силовики задержали в Луганской Народной Республики гражданина Украины, который жил в регионе и передавал сведения о местах расположения российской техники и дислокации военных иностранным спецслужбам. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ РФ по ЛНР, написал ТАСС.

Мужчина занимался шпионажем с октября 2022 года.

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«[Данные он] в дальнейшем передал специальным службам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации», — заявили представители ведомства.

Следователи открыли в его отношении уголовное дело по статье УК РФ «Шпионаж». Украинца задержали, следствие продолжается.

Ранее 17 августа ФСБ России сообщила, что оперативники поймали двух мужчин, которые готовили теракт в Красноярском крае. Задержанные хотели устроить его на станциях связи «Ростелеком» и «Транстелеком».