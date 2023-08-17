17 августа 2023, 09:58
Сотрудничавшего с иностранными разведками шпиона задержали в ЛНР
ФСБ: в ЛНР задержали украинца, сотрудничавшего с иностранными разведками
Силовики задержали в Луганской Народной Республики гражданина Украины, который жил в регионе и передавал сведения о местах расположения российской техники и дислокации военных иностранным спецслужбам. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ РФ по ЛНР, написал ТАСС.
Мужчина занимался шпионажем с октября 2022 года.
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«[Данные он] в дальнейшем передал специальным службам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации», — заявили представители ведомства.
Следователи открыли в его отношении уголовное дело по статье УК РФ «Шпионаж». Украинца задержали, следствие продолжается.
Ранее 17 августа ФСБ России сообщила, что оперативники поймали двух мужчин, которые готовили теракт в Красноярском крае. Задержанные хотели устроить его на станциях связи «Ростелеком» и «Транстелеком».
ФСБ
ЛНР
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