Преподаватель информатики украл у ученицы сотовый телефон

Суд Читы рассмотрел уголовное дело, в котором обвинили 35-летнего местного жителя. Ему предъявляют обвинение в краже мобильного устройства своей ученицы пятого класса. Об этом сообщил «Царьград».

Суд заключил, что преподаватель информатики Денис Бебякин на перерыве обнаружил телефон. После того, как он уверился, что все ученики покинули класс, он решил оставить устройство себе. После этого он выбросил сим-карту, начав пользоваться сотовым ученицы самостоятельно.

Следователи возбудили уголовное дело. Оно было остановлено, потому что обе стороны рассказали о достигнутом консенсусе. Устройство было возвращено хозяйке, а преподаватель принес извинения семье девочки.