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    10 января 2021, 18:06

    Сотни жителей КБР пожаловались на мошенников. Четырех женщин обвинили в махинациях на 120 млн рублей

    Андрей Иванов

    Полицейские задержали четырех жительниц Кабардино-Балкарии по подозрению в мошенничестве на 120 миллионов рублей. На них пожаловались около 600 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
    Сотни жителей КБР пожаловались на мошенников. Четырех женщин обвинили в махинациях на 120 млн рублей

    «Сотрудники полиции установили четырех подозреваемых в возрасте от 28 до 34 лет. Все они жительницы Кабардино-Балкарии. Подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ведомства.

    По предварительным данным, эти женщины причинили ущерб около 600 жителям республики в общей сумме на 120 миллионов рублей. После проверок по обращениям людей следователи завели уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

    Ранее в соцсетях распространилась информация о вовлечении жителей Кабардино-Балкарии в финансовую пирамиду. Люди жаловались, что их склонили вложить деньги в какой-то инвестиционный проект, связанный с закупкой медицинского оборудования, под 60% в месяц.