Сотни жителей КБР пожаловались на мошенников. Четырех женщин обвинили в махинациях на 120 млн рублей

«Сотрудники полиции установили четырех подозреваемых в возрасте от 28 до 34 лет. Все они жительницы Кабардино-Балкарии. Подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, эти женщины причинили ущерб около 600 жителям республики в общей сумме на 120 миллионов рублей. После проверок по обращениям людей следователи завели уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Ранее в соцсетях распространилась информация о вовлечении жителей Кабардино-Балкарии в финансовую пирамиду. Люди жаловались, что их склонили вложить деньги в какой-то инвестиционный проект, связанный с закупкой медицинского оборудования, под 60% в месяц.