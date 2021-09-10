Сотни контейнеров с красной икрой нашли в лесу под Благовещенском

В лесу под Благовещенском жители нашли незаконную свалку красной икры. В яме лежали сотни больших и маленьких контейнеров с деликатесом.

Сотрудники прокуратуры при подтверждении информации обнаружили около 100 контейнеров с красной икрой. При этом маркировок на таре не было. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Таким образом, установлено, что на территории муниципального образования город Благовещенск имеется несанкционированная свалка отходов», — сказали в ведомстве.

Исполняющий обязанности прокурора города Благовещенска внес в администрацию города представление. Также ведомство направило информацию в полицию для установления собственника выброшенной продукции и проведения процессуальной проверки.