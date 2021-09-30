Соседка рассказала об образе жизни убитых под Оренбургом студенток

Соседка студенток медицинского колледжа, которых убили в городе Гай Оренбургской области, рассказала, что они были очень спокойными. Все свободное время девушки проводили в квартире, их редко видели на улице. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Они вот пробегут в магазинчик. И все на этом, они все время дома, мы их не видели на улице. Спокойные девчушки были», — добавила женщина.

Ранее другая соседка рассказала, что девушки в квартире вели себя тихо. Они никогда не доставляли проблем другим жильцам дома.

30 сентября стало известно об убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области. Двух девушек нашли в квартире с признаками насильственной смерти, третью обнаружили во дворе жилого дома.