Соседка рассказала о проблемах с законом у подозреваемого в убийстве школьницы в Домодедове

У подозреваемого в убийстве 15-летней девочки в подмосковном Домодедове были проблемы с законом на родине в Ульяновске. Его родители и сестра сейчас не живут в селе, откуда он родом. Отец подозреваемого также раньше «привлекался за всякие прегрешения».

«Попадался он уже не раз по всяким мелочам. Привлекался <…> кражи там, угон машины», — рассказала «360» односельчанка подозреваемого.

Собеседница добавила, что его мать и сестра уехали из села в Москву на заработки, а отец с криминальным прошлым сейчас трудится где-то в Самаре. Парень рос в неблагополучной семье, ему уделяли мало внимания.

Тело пропавшей 10 октября в Домодедове 15-летней школьницы накануне нашли в канализации. Девочку задушили. По подозрению в убийстве задержали ее 20-летнего знакомого, уроженца Ульяновской области. По предварительным данным следствия, между ними вспыхнул конфликт, после чего парень изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю. Девочка часто сбегала из дома на фоне пьянства матери, пишет «Газета.ru».

На допросе он признался в преступлении и рассказал, как все произошло.