    29 января 2020, 16:21

    Соседи семьи из Пушкино не поверили, что отравить младенца снотворным мог отец

    Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Молодую семью из Пушкино, где ребенок умер от снотворного, хорошо знали соседи. Они назвали маму и папу малыша спокойными людьми. Местные не замечали за ними ничего необычного или скандального.

    Одна из женщин, с который поговорил «360», почти 50 лет живет в Пушкино. Она знала еще дедушку и бабушку девушки, у которой умер ребенок. По ее словам, Зоя — нормальная молодая женщина. Все соседи знали, что она родила ребенка, и видели ее с коляской во дворе. В то, что муж девушки мог отравить младенца, пенсионерка не верит.

    «Приличный молодой человек. Видела его. Это не значит, что он что-то подсыпал. Я думаю, что что-то не то произошло», — заявила собеседница «360».

    Другая соседка рассказала, что в последнее время Зоя практически перестала появляться в доме.

    «Зоя — нормальная, замуж вышла. Она не могла этого сделать», — считает женщина.

    Четырехмесячный ребенок умер днем 20 июля. Его бездыханное тело обнаружил отец.

    «По предварительным данным следствия, 20 июля 2019 года, в утреннее время, отец покормил сына смесью из бутылки, после чего с супругой ушел в другую комнату», — сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

    Результаты медицинской экспертизы показали, что в бутылочке и банках из-под детского питания было снотворное. Оно и стало причиной смерти малыша.

    Родственники рассказали, что 32-летний мужчина сам принимал снотворное и подсыпал его своей жене. Сейчас жителя Пушкино задержали. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства смерти младенца.