Соседи семьи из Пушкино не поверили, что отравить младенца снотворным мог отец

Молодую семью из Пушкино, где ребенок умер от снотворного, хорошо знали соседи. Они назвали маму и папу малыша спокойными людьми. Местные не замечали за ними ничего необычного или скандального.

Одна из женщин, с который поговорил «360», почти 50 лет живет в Пушкино. Она знала еще дедушку и бабушку девушки, у которой умер ребенок. По ее словам, Зоя — нормальная молодая женщина. Все соседи знали, что она родила ребенка, и видели ее с коляской во дворе. В то, что муж девушки мог отравить младенца, пенсионерка не верит.

«Приличный молодой человек. Видела его. Это не значит, что он что-то подсыпал. Я думаю, что что-то не то произошло», — заявила собеседница «360».

Другая соседка рассказала, что в последнее время Зоя практически перестала появляться в доме.

«Зоя — нормальная, замуж вышла. Она не могла этого сделать», — считает женщина.

Четырехмесячный ребенок умер днем 20 июля. Его бездыханное тело обнаружил отец.

«По предварительным данным следствия, 20 июля 2019 года, в утреннее время, отец покормил сына смесью из бутылки, после чего с супругой ушел в другую комнату», — сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Результаты медицинской экспертизы показали, что в бутылочке и банках из-под детского питания было снотворное. Оно и стало причиной смерти малыша.

Родственники рассказали, что 32-летний мужчина сам принимал снотворное и подсыпал его своей жене. Сейчас жителя Пушкино задержали. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства смерти младенца.