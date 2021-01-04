Соседи рассказали о владельцах дома в Ивантеевке, где собаки загрызли мальчика

Собаки загрызли мальчика в Ивантеевке, который пошел их кормить в частном доме. Прихожане местной церкви рассказали «360», что животные постоянно лаяли, а иногда и выбегали за пределы участка.

По словам одного из мужчин, сейчас участок с собаками находится за забором. Ограждение появилось не так давно — по просьбе батюшки. Животные раньше выбегали на улицу, где их видели местные жители.

«Они постоянно лают здесь. <…> У них там целый питомник», — отметил другой житель.

Прихожанка рассказала, что увидела полицейских, когда пришла на вечернюю службу. Тогда женщина подумала, что в доме кого-то убили. По ее словам, раньше у хозяйки собак был мужчина, который напился и убил человека. Сейчас она живет уже с другим мужчиной.

Мальчика нашли мертвым 2 января на территории дома в Ивантеевке. Мать привела его и еще двух детей 31 декабря к знакомым праздновать Новый год. В какой-то момент ребенок пошел кормить собак заводчиков. На участке были немецкие и среднеазиатские овчарки. В итоге собаки загрызли мальчика. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».