Соседи рассказали, как прошло задержание подозреваемого в убийстве вора в законе Альберта Рыжего

Соседи не жаловались на Али Гейдарова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Альберта Рыжего. Хотя мужчина жил в квартире не один — там всегда было людно. Хозяева сдают ее на протяжении 10 лет, и жильцы меняются часто.

«В 23:45 выглянула в окошко — кричали: „Держи, держи его!“ Выглянула в окошко — милиция. Я насчитала семь машин было. Потом отсюда откуда-то вели. Посадили в милицейскую машину, и все. И увезли», — рассказала одна из соседок.

Другая женщина, которая живет рядом с той квартирой, которую снимал подозреваемый в убийстве Рыжего, сообщила, что жильцы в ней постоянно менялись на протяжении последних 10 лет. По ее словам, мужчина жил тихо, шумом не беспокоил.

«Криков никаких не было. За исключением мусора, количества народу, проживающего в квартире, ничего вызывающего не было. <…> Много [проживающих]. Больше пяти точно их», — рассказала «360» еще одна девушка, которая живет в подъезде, где задержали подозреваемого в преступлении.

12 апреля от следственного ведомства поступило сообщение, что в фитнес-центре на северо-западе Москвы неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Следователи завели дело по уголовным статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Потом стало известно, что погиб Али Гейдаров, известный в криминальных кругах как Альберт Рыжий. Через день подозреваемого в убийстве Гейдарова задержали в квартире дома рядом с «Алыми парусами», где произошло убийство. СМИ писали, что с места преступления в съемное жилье предполагаемый преступник вернулся на автобусе.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что мужчина на допросе признал свою вину.