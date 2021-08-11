Соседи раскрыли подробности жестокого убийства, после которого мужчина совершил суицид

В московской квартире накануне обнаружили расчлененное тело женщины. Предварительно, ее сожитель совершил преступление и покончил с собой. Соседи рассказали «360», что у пары произошел бытовой конфликт.

«В окно видели лежащий труп, вокруг него работали специалисты. Больше ничего не слышали», — рассказала соседка.

Еще один житель гулял с ребенком, когда наткнулся на место происшествия. Но сейчас эта территория огорожена лентами. Мужчина не решился обсуждать эту тему при маленьком сыне. Подробнее об этом происшествии рассказала сотрудница детского сада, расположенного напротив дома.

«Следователи брали у нас видео, записанное камерами, но там плохо видно. Видно, как приехали полицейские. Никакой информации. Дети не видели это. Мы закрываемся в 18:00. Это произошло намного позже. Из новостей знаем, что конфликт произошел на бытовой почве», — рассказала девушка.

Она предположила, что мужчина напал на свою сожительницу, а после сам выпрыгнул.

Изначально полицейские приехали на вызов о самоубийстве, но после они исследовали квартиру. Там они обнаружили тело женщины без головы. Оно лежало в ванной комнате.