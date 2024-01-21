Криминал 21 января 2024, 12:55 Соседи погибших бабушки и внука на юго-востоке Москвы выдвинули версию о токсических веществах Подъезд дома в Москве после смерти бабушки и внука стали проветривать РИА «Новости»

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Напуганные загадочной смертью 64-летней женщины и ее 13-летнего внука жители дома на 1-й Курьяновской улице на юго-востоке Москвы перестали закрывать форточки в подъезде. По неподтвержденной версии, причиной гибели могла стать утечки угарного газа. На это указали в репортаже сайта «Аргументы и факты».

Жители рассказали, что вместе с газовыми плитами в квартирах также оборудованы колонки, нагревающие воду. Они подчеркнули, что комиссия в дом уже приходила, но утечек газа не выявила. Тем, кого дома застать не удалось, назначили дату инспекции на отдельные дни.

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Погибших бабушку и внука соседи охарактеризовали как интеллигентных людей, которые всегда здороваются. Жильцы добавили, что тела нашел отец мальчика, его по телефону вызвала бывшая жена, которую забрали в больницу. Она единственная, кто выжил в тот день.

Официальную причину гибели пожилой женщины и внука установят следователи. Жильцы подъезда на всякий случай не закрывают форточки в квартирах. Они объяснили это тем, что загадочная смерть их сильно напугала, несмотря на заявления, что утечки газа не было. Люди не исключили, что это могли быть другие токсические вещества, источник которых так и не нашли.

Тела пожилой женщины и ее внука в доме на 1-й Курьяновской улице Москвы нашли в минувшую пятницу, 19 января. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, мать мальчика забрали в больницу для оказания помощи.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам». Точные причины гибели людей установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.