Соседи подозреваемой в убийстве девочки из Вологды рассказали о ее странностях

Жильцы дома в Вологде рассказали о своей соседке, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки. Об этом написал РЕН ТВ.

Некоторые соседи заявили, что 40-летняя Ульяна часто вела себя неадекватно, а другие высказали противоположное мнение и даже усомнились, что она в чем-то виновата.

«Была неадекватная. Кричала, стучала», — заявил один из жильцов.

«Вроде адекватная была. У меня чувство, что она не виновата. Она очень тряслась за своего ребенка», — сказал другой сосед.

Еще один житель рассказал, что его дочь побаивалась женщину и старалась обходить ее стороной, когда встречала на улице. Подозреваемая подходила и к его жене.

«Дочка говорила, что она постоянно от нее бегала, когда та подходила», — заявил он.

По факту убийства СК завел уголовное дело о халатности и оставлении в опасности.

Девятилетняя девочка пропала в Вологде 16 октября. Два дня ее искали сотни людей. Вечером в понедельник тело школьницы обнаружили в трех километрах от дома на Воровской улице. В убийстве заподозрили 40-летнюю женщину. Оказалось, что она находилась на учете в психоневрологическом диспансере.