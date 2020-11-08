Соседи назвали воспитанным подростка, подозреваемого в убийстве семьи в Петербурге

Соседи семьи 15-летнего подростка, который, предположительно, устроил бойню минувшей ночью в Санкт-Петербурге, в шоке от случившегося и не понимают, как такое могло произойти в этой семье. Они рассказали «360», что для них это очень неожиданная новость, мальчика они всегда считали воспитанным.

«Вообще ничего не предвещало того, что произошло сегодня. Неожиданно! Мы даже не знали, что у него племянница была в гостях», — рассказала соседка.

Ее муж тоже думал, что в семье был только сын из детей, а про племянницу не слышали. Они также отметили, что мальчик всегда был вежливым и здоровался со всеми.

Другая соседка, живущая за стенкой, рассказала «360», что конфликтов никогда не слышала в этой семье, все всегда было тихо и мирно.

В ночь на 8 ноября, по версии следствия, школьник порезал горло своей пятилетней племяннице. Когда на крики прибежала его мать, он выстрелил в нее со второго раза. Через несколько секунд вбежал отец и отобрал пистолет. По данным СМИ, подросток готовил убийство заранее и даже тренировался наносить удары ножом на подушке. Свои планы он обсуждал с друзьями в соцсетях. Также известно, что мальчик 9 ноября должен был пойти в новую школу.