Соседи назвали воспитанным подростка, подозреваемого в убийстве семьи в Петербурге
«Вообще ничего не предвещало того, что произошло сегодня. Неожиданно! Мы даже не знали, что у него племянница была в гостях», — рассказала соседка.
Ее муж тоже думал, что в семье был только сын из детей, а про племянницу не слышали. Они также отметили, что мальчик всегда был вежливым и здоровался со всеми.
Другая соседка, живущая за стенкой, рассказала «360», что конфликтов никогда не слышала в этой семье, все всегда было тихо и мирно.
В ночь на 8 ноября, по версии следствия, школьник порезал горло своей пятилетней племяннице. Когда на крики прибежала его мать, он выстрелил в нее со второго раза. Через несколько секунд вбежал отец и отобрал пистолет. По данным СМИ, подросток готовил убийство заранее и даже тренировался наносить удары ножом на подушке. Свои планы он обсуждал с друзьями в соцсетях. Также известно, что мальчик 9 ноября должен был пойти в новую школу.