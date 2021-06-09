Сосед устроившего стрельбу в Сочи объяснил, почему мужчина убил приставов

Открывший огонь по судебным приставам в Сочи был против сноса своих гаражей. Из-за этого и произошел конфликт, закончившийся гибелью двух человек. Об этом сообщил «360» житель дома №81, который является соседом стрелявшего.

По его словам, «люди там годами душу вкладывали в эти гаражи и пристройки». Для кого-то это был дополнительный доход.

«К нему (стрелявшему мужчине — прим. ред.) приехали приставы по поводу сноса гаражей. У него было письмо, что идут судебные разбирательства и в данный момент нет решения суда, что они идут под снос. Приставы особо его не слушали, слово за слово, начался конфликт, он достал ружье — и произошло то, что произошло», — сказал собеседник «360».

Все произошло 9 июня в Сочи, на улице Просвещения. В ходе стрельбы погибли сотрудники ГУФССП России по Краснодарскому краю. На месте происшествия идут следственные действия, заявили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Известно, что 60-летний подозреваемый задержан. Он находится в дежурной части полиции. Материалы по делу переданы в управление СК России по Краснодарскому краю. Мужчина признался, что ни о чем не жалеет.