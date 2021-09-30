Сосед убитых в Гае студенток опроверг сообщения о шумной вечеринке в их квартире

Сосед погибших в Гае студенток опроверг сообщения о том, что накануне убийства у них в квартире была вечеринка. По словам мужчины, никакого шума не было ни в тот вечер, ни все время, пока они жили в этом доме.

«Девчонок встречал часто. Вежливые, здоровались», — рассказал он «360».

Сосед добавил, что он не видел, чтобы к подругам кто-то ходил в гости, шумных компаний тоже не было. Накануне вечером из квартиры девушек тоже не доносилось никаких подозрительных звуков.

«Только когда почуяли дым. И соседка позвонила, говорит: „Мы горим“. Дым был такой, что пришлось полотенце завязывать, чтобы закрыть лицо», — сказал мужчина, добавив, что никого из жильцов не эвакуировали.

О том, что в вечер убийства в квартире девушек якобы была вечеринка, сообщил Telegram-канал SHOT.

Тела погибших студенток нашли утром 30 сентября после пожара. Две находились в квартире дома на улице Молодежная, тело третьей обнаружили на улице неподалеку. Девушки вместе снимали квартиру и учились в медколледже. На телах были обнаружены колото-резаные раны. По версии следователей, пожар в квартире был устроен, чтобы скрыть следы убийства.